Abtsdreef vanaf zaterdagmorgen niet meer afgesloten van Dorpsstraat en Laageind (N111) emz

29 mei 2020

Het verkeer kan vanaf zaterdagmorgen 30 mei opnieuw het kruispunt van het Laageind-Dorpsstraat (N111) en de Abtsdreef in de gemeente Stabroek gebruiken. De omleiding via de Meidoornlaan vervalt . Om veiligheidsredenen is het wel nog niet toegestaan de N111 over te steken. Vanaf maandag 15 juni is het kruispunt van de Dorpsstraat met de Kleine Molenweg afgesloten.

Het is dus opnieuw mogelijk om van het Laageind de Abtsdreef in te draaien. Vanuit de Abtsdreef kan linksaf rijden naar de Dorpsstraat weer. Daarmee zijn de rioleringswerken op het kruispunt afgerond. De N111 oversteken is wel nog niet mogelijk: de verkeerslichten zijn op dit kruispunt weggenomen. Vanuit de Abtsdreef moet je verplicht linksaf rijden richting Putte. Vanaf het Picoloplein is ook enkel rechts afslaan naar de Dorpsstraat toegelaten.

Kleine Molenweg onderbroken

Dat betekent een nieuwe fase van de werken. Op maandag 15 juni wordt de enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer verlengd tot aan de Grote Molenweg. De werken van de nutsbedrijven schuiven dan op naar de Kleine Molenweg en de Dorpsstraat aan de kant van het gemeentehuis. De doorgang van en naar de Kleine Molenweg wordt tussen 15 en 26 juni onderbroken om die met de nieuwe nutsleidingen te kunnen dwarsen. Daarvoor is een voorlopige omleiding voorzien. Die gaat ervan uit dat de landsgrenzen nog gesloten zijn.

Als de grenzen wel al open zijn tegen dan, zal de omleiding gebeuren via het Oud Broek zoals oorspronkelijk voorzien was. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) voorziet in de week van 8 juni verdere informatie en een laatste stand van zaken.