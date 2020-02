Abtsdreef niet bereikbaar via Dorpsstraat emz

07 februari 2020

16u41 3 Stabroek Tussen 24 en 28 februari worden er nutswerken uitgevoerd aan de Abtsdreef in Stabroek. Ten gevolge daarvan zal de straat een week lang afgesloten zijn voor verkeer van en naar de Dorpsstraat. De omleiding voor autoverkeer verloopt via Berendrecht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Stabroek werken aan de grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Momenteel wordt het stuk tussen de Dorpsstraat en Laageind aangepakt. In het kader daarvan werkt de nutsmaatschappij in februari tussen de Torense Weg en de Abtsdreef. Van maandag 24 tot vrijdag 28 februari is de Abtsdreef volledig afgesloten voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer op de Dorpsstraat (N111) ondervindt geen hinder, aangezien beide rijstroken beschikbaar blijven. Afslaan naar de Abtsdreef is wel onmogelijk.

Berendrecht

Voetgangers en fietsers gaan via het Werfken van en naar de Abtsdreef. Omdat de werfzone ook de stoep en het fietspad zelf inneemt, steken de zwakke weggebruikers de weg over aan de overzijde van het kruispunt (Picoloplein) via de verkeerslichten. De omleiding voor autoverkeer verloopt via de Monnikenhofstraat, Krommeweg en complex 12 Berendrecht (A12). De bedrijven en handelaars ter plaatse zijn op die manier steeds bereikbaar.