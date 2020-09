Aantal testen coronapost Stabroek stijgt: “Met griepseizoen in aantocht verwachten we verdere toename” emz

19 september 2020

17u28 1 Stabroek Het aantal personen dat zich aan de Het aantal personen dat zich aan de coronapost in Hoevenen (Stabroek) laat komen testen, gaat in stijgende lijn. In de week van 31 augustus werden er 86 tests afgenomen en in de week van 7 september stond de teller op 155. De voorbije werkweek nam het aantal toe tot 217 tests in één werkweek.

Op maandag 10 augustus werd het coronatestpunt opgericht om de druk op het triagepunt in Merksem te ontlasten. Inwoners van het polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek zich dichter bij huis laten testen. Iedere werkdag is het triagepunt een halve dag bemand. Een test gebeurt steeds na een doorverwijzing van de huisarts.

Vooral jonge mensen

In de eerste week lieten 48 personen zich testen, in de tweede week 41 en tijdens de derde week 46. Vanaf 1 september triëren ook huisartsen in het testpunt. “Patiënten die aan de telefoon een infectieus beeld vertonen, maar liever geweerd worden uit de praktijk omwille van kruisbesmetting naar andere patiënten kunnen hier op raadpleging komen om goed klinisch onderzocht te worden en de gepaste behandeling te krijgen of doorgestuurd te worden naar de tweede lijn, namelijk het ziekenhuis. Vaak moet er dus ook een coronatest worden afgenomen”, vertelt Cathleen Gavel, verpleegkundige van MediNet BeZaLiSt (Berendrecht-Zandvliet-Lillo-Stabroek), het medisch huis dat voor de bemanning van het testpunt zorgt.

Iedere werkdag is er volgens een beurtrol dus ook een huisarts patiënten aan het onderzoeken. Zo is de functie van het coronatestpunt uitgebreid. De huisartsen nemen zelf een coronatest af van de patiënten die bij hen op raadpleging komen. In de vierde week, die van 1 september, steeg het aantal testen van 46 naar 86. Dat kan deels te wijten zijn aan de bijkomende capaciteit, al heeft het coronavirus in opmars daar ongetwijfeld ook iets mee te maken. In week 5 verdubbelde het aantal testen bijna in vergelijking met de week ervoor: er werden 155 testen afgenomen. En in de week van 14 september (week 6) nam de coronapost 217 testen af.

De geteste patiënten behoren voornamelijk tot een relatief jonge leeftijdsgroep. “Vooral kinderen en hun ouders worden hier getest. Opvallend weinig oudere mensen”, zegt Gavel.

Verwachte toename

Voorlopig is de situatie nog wel houdbaar. “Gelukkig hebben we nog geen zieken gehad bij het testteam. De permanentie bleef verzekerd, al hebben we wel nog nood aan testers die wissers afnemen. Met de start van het academiejaar vallen jobstudenten met een medische opleiding weg. We kunnen dus nog wel helpende handen gebruiken. Onze administratieve kracht zal vanaf oktober een volledige dag op de coronapost ingezet worden: deze ondersteuning wordt dus verdubbeld”, vertelt Gavel.

De coronapost vermoedt dat het aantal coronatesten nog zal stijgen. “We verwachten met het griepseizoen in aantocht een verdere toename van de tendens die nu al bezig is”, aldus Gavel.