Aantal kleuters daalt: uitbreiding basisschool De Rekke terug naar tekentafel Alfons Schryvers

13 juni 2019

11u37 0 Stabroek Door de voorspelde daling van het aantal kleuters - volgens een recente studie van de KU Leuven - zal de gemeente Stabroek haar uitbreidingsplannen voor basisschool De Rekke in Hoevenen moeten aanpassen. “Onze eerste cijfers waren misschien te rooskleurig maar een uitbreiding komt er zeker”, zegt burgemeester Rik Frans (N-VA).

“Het aantal toekomstige leerlingen is een gegeven dat gemeentebesturen moeten volgen. Het heeft ook een directe invloed op de toegekende subsidies”, zegt de burgemeester. “Met 287 leerlingen, en 199 kleuters, is de maximumcapaciteit van de school echter al lang bereikt. Er is dringend nood aan een bijkomende klaslokalen, refterruimte en een turnzaal. Om de toestroom op te vangen, hebben we trouwens al vier containerklasjes moeten plaatsen. Daarom werden plannen gemaakt om de school uit te breiden en te moderniseren. Die plannen moeten we nu even herbekijken. Het is nu aan de architect om die te herbekijken rekening houdend met de resultaten van de universitaire studie.”

Uitvoering in fasen

De uitbreidingsplannen voor de school bestaan al enkele jaren. Pas na lang onderhandelen kon de gemeente de grond naast de school aankopen. “Onze bedoeling is de school uit te breiden met 8.000 vierkante meter waarvan er 2.000 bebouwd worden. Dat is meer dan de helft van de huidige 3.700 vierkante meter. Deze originele plannen, inzake omvang, blijven grotendeels behouden maar we voorzien een uitvoering in fasen” zegt de burgemeester.

Tien maanden vertraging

“Voor de nieuwbouw waren er verschillende opties en de gemeente koos voor een bijzonder concept. Bovenop de nieuwe leslokalen komt een gloednieuwe sporthal. Overdag kan die gebruikt worden door de kleuters en ‘s avonds kunnen de turnverenigingen Vrank en Vrij en Edelweiss er terecht. Hun oefenzaal, aan de overkant van de straat, is tot op de draad versleten. Het is best mogelijk dat in een eerste fase de voorziene vier klaslokalen, onder de sporthal, niet volledig zullen gebouwd worden. Die kunnen later stelselmatig worden ingericht in functie van de noden. De tijdelijke containerklasjes zullen zeker verdwijnen. Hoe de overige plannen er zullen uitzien is afhankelijk van de architect”.

Een nieuwe timing vooropstellen is haast onmogelijk, zegt de burgemeester. “De uitvoering in fasen zal zeker een invloed hebben op de timing. Ik schat dat de werken ongeveer eind volgend jaar kunnen starten. Dat is een vertraging van een tiental maanden”.