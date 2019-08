96 procent van gecontroleerde bestuurders is Bob Toon Verheijen

12 augustus 2019

De politiezone Noord heeft de voorbije zomerperiode al 375 ademtesten afgenomen tijdens de zomer Bob-campagne. Acht bestuurders bliezen alert en zeven legden een positieve ademtest af. Dat betekent dat zo’n vier procent iets te veel op had, maar 96 procent écht Bob was. De voorlopige balans is beter dan vorig jaar. Toen was 94 procent van de testen negatief.