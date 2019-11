75 jarigen ontvangen op gemeentehuis Alfons Schryvers

25 november 2019

In Stabroek hebben de 75 jarigen duchtig gefeest en werden ze vooraf ontvangen op het gemeentehuis. De initiatiefnemers, om iedereen nog eens samen te krijgen, waren Paula Stevens, Martha Tops, Framon Huybrechts en Marc Jongenelen. Zij lanceerden een oproep naar hun leeftijdsgenoten waarvan 12 dames en 7 heren aanwezig waren. Na een receptie op het gemeentehuis trok het gezelschap, samen met hun partners, naar de Oude Brouwerij in Hoevenen om er te genieten van een feestmaal. De bijeenkomsten van de groep, nu 75 jarigen, zijn gestart in 1994 toen ze allen vijftig werden. Nadien werd het initiatief elke vijf jaar herhaald. In Stabroek is het de gewoonte als een inwoner, ter gelegenheid van een bijzonder feit, zelf een groep mensen samenbrengt ze ook kunnen ontvangen worden op het gemeentehuis. Door de wet op de privacy kan een gemeentebestuur een dergelijke bijeenkomst niet zelf organiseren.