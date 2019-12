75 jaar geleden ontsnapte Stephanie De Backer aan de bominslag op Cinema Rex “Ik spring nog steeds onmiddellijk recht bij elk opvallend en onverwacht geluid” Alfons Schryvers

04 december 2019

11u58 0

Zondag 15 december, om 15.15 uur, is het precies 75 jaar geleden dat de Antwerpse cinema Rex, aan de De Keyserlei, werd getroffen door een V2. Daarbij kwamen 567 mensen om het leven. De Stabroekse Stephanie De Backer (96) zat in de zaal en beleefde haar grootste nachtmerrie ooit. “Iedereen keek met spanning naar de film maar een enorme knal maakte er een einde aan. Nadat het stof was weggetrokken, en we van onder het puin kropen, beseften we pas aan welk drama we waren ontsnapt”.

Op 15 december 1944 speelde in cinema Rex “The Plainsman” met Gary Cooper. De grote cinema kon plaats bieden aan 1.200 kijkers. Voor de succesfilm waren er die namiddag meer dan 1.100 stoelen bezet met ondermeer verschillende mensen uit Stabroek. Onder hen de toen 21-jarige Stephanie De Backer. Stephanie en haar vrienden hadden een plaats op de voorlaatste rij, onder de balkons. Sommige details van de dramatische dag kan Stephanie nog herinneren. “De film was al een tijdje bezig toen er plots een hevige lichtflits verscheen, gevolgd door een oorverdovende knal, het plafond scheurde open en alles stortte in, ook de balkons. Een V2 was bovenop de cinema gevallen. De volgende seconden bleef het muisstil maar al snel werd de stilte verbroken door geroep, gesis, geween en allerlei andere klanken. Zijmuren, plafond en balkons, alles stortte neer. Wonderwel zaten wij onder een kunstmatig afdak gevormd door twee delen van het ingestorte balkon. Instinctief waren wij al zo diep mogelijk in de stoelen gedoken, zodat de leuningen boven onze hoofden het meeste puin tegenhielden. Naast mij zat Petrus Abrath uit Hoevenen. Het was pikdonker. Alles werd bedekt met een dikke mist van kalk en bezetsel, vermengd met sissende stoom die uit de gebroken verwarmingsbuizen spoot. Van alle kanten kwam gekrijs van gekwetsten en stervenden”.

Geschreeuw en geween

Sommige dingen blijven je een leven lang bij zegt Stephanie. “Een kinderstemmetje dat roept: ”Mama waar ben je?. Een mannenstem die roept: “Haal die stenen van mijn borst”. Het geschreeuw en het geween hoor ik nog steeds. Na een tijdje werd een smalle streep licht zichtbaar. Met alle kracht die Petrus had begon hij stenen en stukken beton te verplaatsen naar de kleine ruimte tussen ons beiden tot er een berg puin tussen ons lag. Op die manier wonnen we telkens enkele centimeter die ons dichter bij de vrijheid bracht. Het heeft enkele uren geduurd voordat we frisse lucht konden inademen. We waren beiden bedekt met een korst van bloed, steen- en kalkgruis. Buiten speelden zich afgrijselijk taferelen af. Reddingsploegen van de brandweer en van de geallieerde troepen waren ter hulp geschoten en brachten de doden naar buiten”.

Zijde gij niet dood

Door de gebeurtenissen was het bijna nacht toen Stephanie terug thuis kwam. “Mijn moeder was al uren aan het wenen, niet omdat zij alles wist van de Rex, want het nieuws verspreidde zich toen nog niet zo snel, maar volgens haar gevoel was er iets ernstigs gebeurd. Bakker Gabriëls, die in de late namiddag nog zijn ronde deed, had haar toen in tranen aangetroffen. “Zijde gij niet dood?” was het eerste wat mijn moeder tegen me zij. Daarna vielen we in elkaars armen”. Na de bominslag werden de lijken overgebracht naar de Antwerpse ZOO, waar ze konden herkend worden door familie en/of bekenden. Uiteindelijk waren dat er 567 waarvan 296 Amerikaanse, Britse of Canadese militairen. Nadien kwam er dagenlang in de ZOO een stoet van mensen naar hun familieleden zoeken. Nog steeds veert Stephanie op bij elk luid en onverwacht geluid. Het drama van cinema Rex zal ze, als overlevende, de rest van haar leven nog moeten dragen. Stephanie verblijft momenteel in een RVT en spreken over de gebeurtenissen van toen valt haar nog steeds zwaar.