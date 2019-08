61ste groepstentoonstelling Polderse Cultuurkring Alfons Schryvers

24 augustus 2019

Op de eerste verdieping van het kasteel Ravenhof, aan het Oud Broek in Putte-Stabroek, is de 61ste groepstentoonstelling van de Polderse Cultuurkring van start gegaan. Nog tot zondag 1 september zijn er de meest uiteenlopende werken van 15 kunstenaars gratis te bekijken.

In 1959 zaten een groepje beeldende kunstenaars uit de polders rond Zandvliet samen aan tafel. Ze wilden hun kunstwerken tonen aan een breder publiek dan enkel maar familie en vrienden. Kort daarop werd de Polderse Cultuurkring boven de doopvont gehouden. Op hun eerste groepstentoonstelling werden 68 schilderijen en 6 foto’s getoond. De publieke belangstelling was groot en de kunstenaars besloten om voortaan elk jaar een groepstentoonstelling in te richten. Dit jaar werd aan de kunstenaars gevraagd om een werk te maken rond het thema “Zomer”. Het resultaat werd samengebracht in een zaaltje. Nieuw dit jaar is dat men naast de traditionele kunstvormen ook glasramen kan bewonderen van Monique De Caluwé, echtgenote van schepen Rudi Sempels. Verder stellen tentoon: Nora Alaerts, Fransien Baetens, Agnes Carpentier, Christiane Dams, Monique Caluwé, Julien De Crom, Florinda Goetschalckx, Hubert Roosen, Beatrijs Tavernier, Trui Tavenier, François Vannietvelt, Marcel Veldeman, Elvira Vercaigne, Eddy Vermeulen en Annie Weymans. Zij tonen een variatie aan kunstvormen: schilderijen, foto’s, keramiek, beelden en glaskunst. De tentoonstelling is open op zaterdag 24 en zondag 25 augustus en op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september van 13 tot 18 uur.