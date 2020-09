55 vrijwilligers ruimen op wereldopruimdag zwerfvuil aan Antitankgracht en krijgen daarbij hulp van ezel emz

20 september 2020

22u34 0 Stabroek Ook GroenRand ruimde afgelopen zaterdag op de ‘World Cleanup Day’ zwerfvuil. De milieubeweging maakte in vier ploegen de omgeving van de Antitankgracht proper. In totaal staken 55 vrijwilligers hun handen uit de mouwen. Het team in Stabroek en Kapellen kreeg steun van een opvallende verschijning: een ezel hielp het opgeraapte afval te vervoeren.

De Antitankgracht ligt de natuurvereniging GroenRand nauw aan het hart. Al lange tijd zet ze zich in voor het waterloop van 33 kilometer die het Albertkanaal in Oelegem met de Schelde in Berendrecht verbindt. De World Cleanup Day greep de vereniging aan om de omgeving van het kanaal zwerfvuilvrij te maken.

Bijzonder gezelschap

De vrijwilligers uit Schilde en Ranst verzamelden zich aan het heemhuis van de heemkring Scilla in Schilde. Een dertigtal helpende handen verzamelden ongeveer evenveel zakken afval als er helpers waren. De buit bestond vooral uit drankblikjes en plastic flessen. In Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) tekende net als in Brasschaat tien zwerfvuilruimers present.

Het team in Stabroek en Kapellen was iets kleiner met een vijftal afvalrapers. Gelukkig konden ze op de steun rekenen van een ezel. Het lastdier met een bloemenkrans op zijn kop droeg de vuilniszakken. Ook een hond ging mee op pad.

Duidelijke boodschap

Met de actie wil GroenRand een boodschap meegeven. “Momenteel zijn het vreemde tijden voor ons allen. Daarom is het - nu nog meer dan anders - belangrijk om die tijd zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. Een wandeling of fietstocht met gezinsleden, we genieten er in deze uitzonderlijke tijden dubbel zoveel van. We roepen op daarbij geen afval achter te laten, maar in een vuilnisbak te gooien of mee naar huis te nemen”, aldus Dirk Weyler, coördinator van de milieubeweging.