42-jarige vermiste vrouw veilig en wel terug thuis emz

02 januari 2020

13u12 0 Stabroek De 42-jarige Tanja Schulenburg is veilig en wel terug thuis. Ze raakte tijdens nieuwjaarsnacht vermist. Op dinsdag 2 januari omstreeks 13.00 uur verscheen ze terug thuis in Stabroek nadat ze anderhalve dag in Antwerpen verbleef.

Woensdagavond lanceerde de familie van Tanja Schulenburg een oproep met op Facebook of iemand Tanja Schulenburg gezien had. Ze werd het laatst gesignaleerd rond 3.30 uur aan café Het Witte Paard in Putte-Kapellen aan de grens met Nederland. Volgens haar familie verbleef ze in Antwerpen. Donderdagmiddag keerde ze omstreeks 13.00 uur terug naar Stabroek.