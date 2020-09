39 fietsen en 5 scooters onder de hamer: gemeente Stabroek houdt onlineveiling emz

17 september 2020

16u15 0 Stabroek Het Stabroeks gemeentebestuur organiseert een onlineveiling van gevonden en nooit meer opgehaalde fietsen en scooters. Bieden kan vanaf dinsdag 22 september.

Tot het aanbod behoren 39 fietsen, 5 scooters en 3 fietsstoeltjes. Het materiaal is in bezit van de gemeente, maar die wil ervan af. De verkoop per opbod gebeurt via het veilinghuis HammerTime uit deelgemeente Hoevenen. Bieden kan enkel na registratie.

Het aanbod bekijken en bieden kan via www.hammertime.be. De veiling start op dinsdag 22 september om 10 uur. Op maandag 5 oktober is er een bezichtigingsmoment tussen 10 uur en 10.30 uur aan Unit D8 op de bedrijvenzone op de Conservenweg. Tot dinsdag 6 oktober kunnen gegadigden een bod uitbrengen. Aangekochte spullen kunnen op vrijdag 9 oktober tussen 10 en 11 uur afgehaald worden op dezelfde locatie als die van het kijkmoment.