“Gansrijden barbaars? Ze weten niet eens waar ze over praten” Alfons Schryvers

27 september 2019

12u51 0 Stabroek De Antwerpse polderdorpen voelen zich in hun ziel geraakt nu meerdere dierenrechtenorganisaties, waaronder Gaia, aan Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een diervriendelijk alternatief gevraagd hebben voor onder meer het gansrijden. Dat moet met een ‘kunstgans’ kunnen, klinkt het. Maar daar is Frans De Schutter, voorzitter van de overkoepelende polderbond, niet voor te vinden. “Ze weten niet waar ze over praten. Onze ganzen worden altijd eerst door een dierenarts geëuthanaseerd.”

Negen dierenrechtenorganisaties, waaronder Gaia en Animal Rights, hebben het gansrijden in het vizier. Bij die sport moeten ruiters al rijdend de kop van een dode gans proberen losrukken. Volgens de dierenrechtenorganisaties is het een perverse traditie die dringend bijgestuurd moet worden. Lees: geen echte ganzen meer, wel kunstganzen. Maar voor Frans De Schutter, voorzitter van de overkoepelende polderbond is de hele discussie belachelijk. “Gansrijden is niet barbaars”, reageert hij. “We kiezen een oude gans die dan een dodelijk spuitje krijgt.”

“Het gansrijden brengt voorts duizenden mensen samen en creëert verbondenheid. Het spel brengt weer leven in de in het verleden zwaar geteisterde polderstreek. Jong, oud, student, arbeider,... Haast iedereen in de polder is verbonden met een gansrijdersvereniging.”

Een kunstgans? Dat zou de dood van het gansrijden zijn Vincent Koch

De dierenrechtenorganisaties willen evenwel niet dat het gansrijden geschrapt wordt. Overstappen op het gebruik van kunstganzen is voldoende. Maar ook dat zien de gansrijders niet zitten. “Zonder gans geen gansrijden”, zegt Vincent Koch, koning en keizer van de nieuwe Gans Berendrecht. “Het gaat om de techniek en kracht. Elke gans is anders: de ene taai, de andere al wat gemakkelijker. Hoe vervang je dat door iets mechanisch? Kunstganzen zouden de dood van het gansrijden zijn.”

Ook voor keizers Rik Hendrickx en Maarten Gabriels is het idee van Gaia en co te gek om los te lopen. “Moeten we hier echt op reageren? Niets kan tippen aan een echte gans. Ze kennen er gewoon niets van.”

Eind februari start het nieuwe seizoen met het koningsrijden bij de verschillende maatschappijen. Daarna nemen de koningen het tegen elkaar op voor de keizerskroon, de hoogste eer die een ganzenrijder kan behalen. “Dat de dierenrechtenorganisaties maar eens komen kijken hoe de vork echt aan de steel zit. En dat ze maar goed onthouden: aan onze tradities wordt niet geraakt!”