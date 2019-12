Werkstraf voor slagen aan nieuwe vriend ex LSI

19 december 2019

14u40

Bron: LSI 0 Spiere-Helkijn Een 29-jarige man moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 60 uren uitvoeren nadat hij de nieuwe vriend van zijn ex uit Spiere-Helkijn enkele rake klappen gaf. Zijn kompaan uit Celles werd vrijgesproken.

In de nacht van 15 op 16 april 2018 passeerde Maxime L. (29) met een vriend aan de woning van zijn ex in Spiere-Helkijn. Hij merkte de geparkeerde wagen van haar nieuwe vriend op en besliste hem in het holst van de nacht op te zoeken. L. stampte de deur van de woning van zijn ex in, gaf de nieuwe vriend enkele rake klappen en vluchtte daarna weg. “Ik vond dat die nieuwe vriend zich moeide bij de opvoeding van mijn zoon”, zo klonk de uitleg achteraf. Zijn kompaan was mee, maar deelde geen slagen uit en probeerde L. zelfs nog tegen te houden. De rechter vond dat voldoende om hem vrij te spreken. Als Maxime L. zijn werkstraf niet uitvoert, wacht hem een celstraf van zes maanden.