Werken op kruispunt N353 gestart Peter Lanssens

10 augustus 2020

17u52 0 Spiere-Helkijn De heraanleg van het kruispunt van de Avelgemstraat (N353) met de Kasteeldreef is gestart. Ook de omleidingen zijn nu uitgetekend, want het gaat over een drukke gewestweg, die tijdens de werken dicht is tussen Helkijn en Bossuit.

Gemotoriseerd verkeer rijdt lokaal om via de Rokershoek, Vierabelen en de Stationsstraat. Fietsers rijden om via de Baljuwstraat. Doorgaand verkeer rijdt een heel eind om via de N512, N50, N511, E403, E17, N391, N8 en N353.

De werken in opdracht van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) duren tot en met vrijdag 27 november. De heraanleg is nodig om er de snelheid van het verkeer te temperen. De aansluiting van de N353 op de Kasteeldreef wordt ingesnoerd. Er komen nieuwe uitstulpende bushaltes voor De Lijn, zodat personen die van de bus stappen, makkelijker en veiliger kunnen oversteken. Er komt meteen ook een extra middengeleider op de Avelgemstraat (N353).