Vrouw staat terecht omdat ze 128 kilogram cannabis bijhield voor Noord-Franse drugsbende LSI

21 januari 2020

14u53

Bron: LSI 1 Spiere-Helkijn Een 39-jarige vrouw uit Spiere-Helkijn riskeert één jaar cel en een boete omdat ze voor een Noord-Franse drugsbende in haar woning cannabis stockeerde. Bij een huiszoeking kon 128 kilogram cannabis gevonden worden.

De huiszoeking vond plaats op 21 juli 2019 en kaderde in een groot onderzoek naar de handel van een drugsbende uit het Noord-Franse Roubaix. De bende gebruikte de woning van Sabrina P. als stockageruimte voor hun drugs. In ruil betaalde de bende de huur van de woning van P. en kreeg ze soms wat gratis cannabis. “Ze gaf toestemming omdat ze in financiële problemen zat”, gaf haar advocaat toe. “Ze was naïef en dacht dat die problemen daar mee opgelost zouden geraken.” Vonnis op 18 februari.