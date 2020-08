Vlaanderen gaf 400.000 euro coronapremies aan 48 ondernemingen in Spiere-Helkijn: “We werken aan extra steunmaatregelen” Peter Lanssens

05 augustus 2020

10u45 1 Spiere-Helkijn De Vlaamse overheid gaf de voorbije maanden 404.620 euro coronapremies aan 48 ondernemingen in Spiere-Helkijn. Dat blijkt uit definitieve cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg en recent vrijgaf. Maar het kan nóg beter. “We werken nu aan extra maatregelen, onder meer om de horeca te ondersteunen”, zeggen burgemeester Dirk Walraet (LB) en schepen Willy Glorieux (LB). Het virus treft ook Spiere-Helkijn. Twee inwoners overleden al aan Covid-19. De faciliteitengemeente telt zo’n 2.100 inwoners.

De Vlaamse overheid riep bij de start van de crisis twee premies in het leven: de hinderpremie van 4.000 euro voor wie zijn zaak volledig moest sluiten en de compensatiepremie van 3.000 euro (1.500 euro in bijberoep) voor wie een omzetdaling van minstens 60 procent had. De hinderpremie werd sinds 6 april aangevuld met een bedrag van 160 euro per verplichte sluitingsdag. In Spiere-Helkijn kregen respectievelijk 33 en 15 ondernemingen hinder- en compensatiepremies. Er komen nog maatregelen in de faciliteitengemeente.

“We geven alle kinderen tot 12 jaar, dat zijn er driehonderd, een bon van 5 euro”, vertellen Dirk Walraet en Willy Glorieux. “Om te gebruiken op de kermis in Helkijn, van 21 tot 24 augustus. Dat is ook goed voor de horeca, want gezinnen gaan op de kermis ook iets willen eten of drinken. We bekijken verder om in onze gemeente een deel van het inschrijvingsgeld voor sporten op ons te nemen, zeker voor kwetsbaren die (meer) financiële problemen hebben (door de coronacrisis). Die bijdrage kan tot de helft van het inschrijvingsgeld gaan. En heel misschien, als corona tegen dan voorbij is, kunnen we onze inwoners een gratis etentje aanbieden op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 17 januari. Om de crisis door te spoelen en te klinken op een beter 2021.”