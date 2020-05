Twee keer geflitst in vijf minuten tijd in zone 30: acht dagen rijverbod en boete LSI

29 mei 2020

14u10

Bron: LSI 0 Spiere-Helkijn Een automobilist die in de Stationstraat in Helkijn (Spiere-Helkijn) op dezelfde avond twee keer in vijf minuten tijd geflitst werd, is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen en een boete van 320 euro.

De 35-jarige man passeerde op 11 oktober vorig jaar zowel om 20.48 uur als om 20.53 uur in de Stationstraat tussen Sint-Denijs (Zwevegem) en Helkijn. De eerste keer reed hij 69 kilometer per uur in de zone 30, de tweede keer 73 kilometer per uur. Het leverde A.S. twee dagvaardingen voor de politierechter op, maar die nam beide dossiers samen in beraad. Ze sprak één straf uit: 320 euro boete en acht dagen rijverbod.