Tien kilogram cannabis gevonden bij huiszoeking

bvb

23 juni 2019

17u11

Bron: Belga 0

Bij een huiszoeking in een boerderij in Spiere-Helkijn is er vrijdag tien kilogram cannabis gevonden. Dat bevestigt het parket. De huiszoeking kwam er door een tip van de Franse autoriteiten. Naast tien kilogram cannabis werd ook verpakkingsmateriaal gevonden. De bewoonster van de boerderij, een vrouw van 38, werd aangehouden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.