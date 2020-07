Sporthal Michelsberg krijgt renovatie van 1,2 miljoen euro Peter Lanssens

21 juli 2020

15u48 0 Spiere-Helkijn De een kwarteeuw geleden geopende sporthal Michelsberg op het Nieuw Centrum in Spiere krijgt een grondige renovatie. De sporthal kampt met gebreken. Zo is de huidige isolatie tot op de draad versleten. De werken, waar al enkele jaren sprake van is, zijn dus dringend.

Architect Kristof Callewaert uit Helkijn heeft een definitief ontwerp klaar. De sporthal wordt ontmanteld. “Om nieuwe sandwichpanelen met deftige isolatie te kunnen plaatsen”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB). Gepland op het vlak van energiezuinigheid: nieuwe LED-verlichting, nieuwe ventilatie en (nieuwe) zonnepanelen op het dak. Om niet enkel de sporthal van groene stroom te voorzien, maar bijvoorbeeld ook het gemeentehuis. Het project wordt begin 2021 aanbesteed. “We laten de werken zelf tijdens de zomervakantie in 2021 uitvoeren. Op die manier beperken we de hinder voor de gebruikers van de sporthal tot een minimum”, zegt Dirk Walraet.

Asbest

De investering van 1,2 miljoen euro is stevig voor het kleine Spiere-Helkijn. Al is er wel een financiële meevaller. Want het voormalig openluchtbad langs de Schelde is voor 650.000 euro verkocht aan de intercommunale Leiedal. Dat geld kan gebruikt worden voor de renovatie van de sporthal. “We krijgen verder subsidies van de provincie”, verzekert Dirk Walraet. “En we rekenen op een tussenkomst van gemeenschapsschool De Polyglot. Omdat de school meer dan 500 leerlingen telt, gebruikt De Polyglot ook intensief onze sporthal. We vinden dat daar iets tegenover mag staan. We verwachten tot slot een subsidie van de Vlaamse overheid voor het wegnemen van het asbest, dat nu in de muren en het dak van sporthal Michelsberg zit”, besluit Dirk Walraet.