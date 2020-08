Spiere krijgt speelbos en nat grasland Peter Lanssens

13 augustus 2020

09u04 0 Spiere-Helkijn Natuur en Bos bereidt de inrichting van een speelbos en nat grasland van drie hectare voor, tussen de Grote Spierebeek en Hellestraat in Spiere. Een voormalig stort wordt in dat kader gesaneerd. En tussen de oude kern van Spiere en het nieuwe dorpscentrum komt een nieuw wandel- en fietspad.

Een puin- en grondstort van 8.000 vierkante meter, op de overgang tussen lage en hoge valleigronden, wordt afgegraven en gezeefd. De gezeefde grond dient voor de aanleg van de speelheuvels op de hogere valleigronden ten noorden van het natte grasland. Nadat alles beplant is, kunnen kinderen op de heuvels en een centrale weide ravotten. Van het grasland wordt de bovenste voedselrijke teelaarde, ongeveer 30 centimeter, afgegraven en verwerkt in de taluds. Zo groeien er in het natte grasland sneller waardevolle planten. Er komen poelen voor amfibieën, libellen en andere insecten. Extra grachten zorgen voor de opvang en insijpeling van regenwater. Aan de rand wordt een brede houtkant aangeplant. Een halfverhard wandel- en fietspad slingert door het gebied en zal ook toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Zo kan iedereen van het gebied genieten. Meer info op www.spiere-helkijn.be/nieuws.