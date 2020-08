Spiere krijgt huisje voor kerkuilen Peter Lanssens

14 augustus 2020

De faciliteitengemeente Spiere-Helkijn is sinds kort eigenaar van een vroeger elektriciteitshuisje langs de Jean Lefebvrelaan (N512) tussen het Ijzeren Bareel en de dorpskern van Spiere. De werkgroep Kerkuilen Zuid-West-Vlaanderen zal het vroegere elektriciteitshuisje als uilenhuisje herinrichten. Waar kerkuilen in alle rust zullen kunnen broeden. Om de dieren te beschermen en ze alle rust te geven. De kerkuil heeft het een tijd zeer moeilijk gehad, maar nu doet het dier het weer beter. Een kerkuil wordt zo’n 35 centimeter lang en 90 centimeter groot. Een volwassen kerkuil weegt makkelijk 330 gram. Er zijn momenteel meer dan 3.000 kerkuilen in Vlaanderen.