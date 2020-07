Spiere-Helkijn viert nationale feestdag met corona-proof speeldorp Peter Lanssens

21 juli 2020

17u43 0

De faciliteitengemeente Spiere-Helkijn telt zo’n driehonderd kinderen tot en met 12 jaar. Om hen onder begeleiding van een volwassene te laten spelen tijdens de nationale feestdag, waren ze dinsdagnamiddag naast sporthal Michelsberg op het Nieuw Centrum welkom. Waar corona-proof een gratis toegankelijk speeldorp was ingericht. Met op ruime afstand van elkaar een aantal leuke springkastelen en waterattracties. Er was ook een schuimparty. En er waren drankjes en hapjes voor volwassenen en kinderen. Het speeldorp Zomerpret was een initiatief van de vrijetijdsdienst van Spiere-Helkijn.