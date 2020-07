Spiere-Helkijn verkoopt voormalig openluchtbad voor 650.000 euro Peter Lanssens

22 juli 2020

16u05 0 Spiere-Helkijn Burgemeester Dirk Walraet (LB) van Spiere-Helkijn is verlost van het voormalig openluchtzwembad in Spiere, aan de monding van de Spierebeek in de Schelde. “De renovatie van het gebouw, een project van de vroegere schepen Rik Vandevenne, kostte ons al 1,5 miljoen euro, zonder afwerking en doel”, liet Dirk Walraet begin 2019 al eens optekenen. Het gewezen openluchtbad is nu voor 650.000 euro aan Leiedal verkocht. Leiedal, in Kortrijk gevestigd, is een interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen.

De verkoopprijs werd overeengekomen na een schatting door de Afdeling Vastgoedtransacties. Leiedal houdt het gewezen openluchtzwembad in eigendom, maar wil voor de exploitatie een samenwerking met private partners opzetten om het publieke karakter van de site te garanderen. Leiedal organiseert onder voorbehoud van strengere coronamaatregelen op vrijdag 21 augustus een burgemeesterslunch in het oude zwembad.

De burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen zullen dan ook toelichting krijgen over de toekomst van het pand. De geschiedenis gaat terug tot 1938, toen de federale overheid op het terrein een experimenteel waterzuiveringsstation liet bouwen omdat de Spierebeek destijds erg vervuild was door lozingen van textielbedrijven in Noord-Frankrijk. Omdat het experiment mislukte, werd alles overgedragen aan de familie Samain-Lenoir. Die familie liet het tot een openluchtzwembad ombouwen. Het zwembad was open van de Tweede Wereldoorlog tot 1956, toen er iemand in de kuip verdronk.