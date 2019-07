Schrijf je in voor Franse avond Peter Lanssens

26 juli 2019

De faciliteitengemeente Spiere-Helkijn houdt op zaterdag 31 augustus een Soirée Française. Schrijf je snel in, want het belooft erg gezellig te worden. Er start om 16 uur een petanquetornooi aan sporthal Michelsberg op het Nieuw Centrum in Spiere, met mooie prijzen. Gevolgd door een royaal buffet à volonté om 19 uur. Daarna zijn er Franse chansons met om 20 uur een optreden van Duo Les Charmeurs. En voor wie er maar niet genoeg van krijgt, is er om 22 uur nog een sfeervolle Fête Française in openlucht, met dj. Wie wil komen, schrijft zich verplicht in bij de vrijetijdsdienst voor het petanquetornooi en/of het royaal buffet. Vanaf 20 uur is de toegang gratis. Er wordt een wijnbar voorzien. Meer inf: tel. 056/45.55.57 of info@spiere-helkijn.be.