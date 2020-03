Nieuw woonzorgcentrum in Helkijn opent eind 2022: “Senioren in eigen gemeente houden” Peter Lanssens

09 maart 2020

15u57 0 Spiere-Helkijn De gemeente Spiere-Helkijn en de vzw Curando hebben een vergelijk over de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Helkijn. Het definitieve plan wordt eerstdaags ingediend. De werken starten in 2021. “Het woonzorgcentrum is eind 2022 af”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB).

Het WZC kost bouwheer Curando (Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën) 5 miljoen euro en de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn 1 miljoen euro. De nieuwbouw krijgt 30 kamers, 8 serviceflats, een dagverzorgingscentrum en een brasserie. “Die brasserie zal ook voor inwoners van Spiere-Helkijn en bezoekers open zijn”, zegt Dirk Walraet. “Wat zeker welkom is, want het aantal cafés daalt in Spiere-Helkijn. Terwijl er nochtans toerisme is in de Scheldestreek, waar Helkijn deel van uitmaakt. We houden senioren in onze eigen gemeente, door de komst van het woonzorgcentrum. Ze hoeven straks niet meer uit te wijken naar andere woonzorgcentra, zoals bijvoorbeeld in Moeskroen en het Waalse Orroir”, aldus Walraet. Het woonzorgcentrum komt op de hoek van de Elleboogstraat, ter hoogte van de hoeve van landbouwer Jean-Pierre Maes. Spiere-Helkijn telde 328 senioren (65-plussers) volgens de meest recente cijfers uit 2017. Dat is zo’n 16 procent op een totale bevolking van 2.028.