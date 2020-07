Miljoenenwerken voor nieuwe stuw op Schelde zijn voltooid: “De moeite waard om te komen kijken” Peter Lanssens

27 juli 2020

14u38 1 Spiere-Helkijn De nieuwe stuw op de Schelde, nabij het gewezen openluchtzwembad in Spiere, is af. De vorige stuw uit 1922, die aan vervanging toe was, ruimde plaats voor een dubbele stuw om container- en duwvaart schepen er in het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen nog vlotter te laten passeren. De gemeente Spiere-Helkijn nodigt uit om het bouwwerk te bewonderen.

Er staan waterturbines bij de stuw, om de stroming in energie om te zetten. Nog een blikvanger zijn de vistrappen, waardoor vissen ondanks de aanwezigheid van stuwen en sluizen toch nog stroomopwaarts kunnen zwemmen. De nieuwe dubbele stuw, de Waalse overheid investeerde er 13 miljoen euro in, bevindt zich net over de grens in Hérinnes, deelgemeente van Pecq. Nog enkele opmerkelijke cijfers: om de stuw aan de Sluisweg te kunnen realiseren, is 50.000 kubieke meter aarde uitgegraven. De hydraulische kleppen van de stuw wegen elk 18 ton en de waterkrachtcentrale met turbines heeft een capaciteit van 1.000 Megawatt uur (MWh) per jaar.

Het project werd gerealiseerd door aannemer Artes Depret, in opdracht van Service Public de Wallonie. “De jaagpaden langs de Schelde zijn hersteld, ter hoogte van de stuw”, laat het gemeentebestuur van de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn weten. “Er kan terug naar hartenlust gewandeld en gefietst worden. Het is meer dan de moeite om eens een kijkje te gaan nemen naar dit enorm bouwwerk.”