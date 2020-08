Lendelede en Spiere-Helkijn zijn coronavrij Peter Lanssens

07 augustus 2020

Volgens de nieuwste weekcijfers van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid zijn twee gemeenten in de Leiestreek coronavrij. Dat zijn Lendelede en Spiere-Helkijn. Waar er volgens het Vlaamse corona-dashboard geen enkele besmetting was in de periode van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 6 augustus.