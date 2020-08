Kermis en rommelmarkt in Helkijn zijn afgelast Peter Lanssens

13 augustus 2020

Een op zaterdag 22 augustus geplande rommelmarkt in het centrum van Helkijn is afgelast. Dat meldt de vrijetijdsdienst van de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn. Het is niet mogelijk om de rommelmarkt veilig te organiseren, in tijden van corona. Het gemeentebestuur besliste eerder ook al om de kermis, van vrijdag 21 tot en met maandag 24 uur, te annuleren in het dorp Helkijn.