Inwoners Spiere-Helkijn bezoeken nieuwe stuw, nét over de grens Joyce Mesdag

25 januari 2020

19u58 0 Spiere-Helkijn Een 30-tal geïnteresseerden hebben dankzij natuurvereniging de Maretak een bezoek kunnen brengen aan de nieuwe stuw in Spiere-Helkijn. De stuw ligt net over de grens, in Wallonië, waardoor het de Waalse overheid is die het project van 13 miljoen euro voor haar rekening nam.

Overal in de ruime regio zijn er werken in het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Het is de bedoeling dat er een vaarweg wordt gerealiseerd voor container- en duwvaartschepen tussen de industriële regio’s het Seine- en Scheldebekken, om zo een alternatief te bieden voor het goederenvervoer op de weg.

Het sluis vlakbij het voormalige openluchtzwembad van Spiere-Helkijn was al breed genoeg voor containerschepen, maar toch was een investering in het stuw opportuun. “De stuw was sowieso al aan vervanging toe, maar nu kan de waterstroming beter geregeld worden dankzij deze dubbele stuw”, zegt Marc Delputte van projectleider Artes. Bij de stuw werden ook waterturbines geïnstalleerd, zodat de waterstroming in energie kan worden omgezet.

De bezoekers konden ook een kijkje nemen naar de vispassage, een installatie dat ervoor zorgt dat vissen ondanks de aanwezigheid van stuwen en sluizen nog stroomopwaarts kunnen zwemmen.

“Ondanks het feit dat dit een Waals project is, zijn ook inwoners van Spiere-Helkijn geïnteresseerd”, zegt Rik Vandevenne, voormalig schepen en lid van het organiserende Maretak. “Vandaar ons initiatief, dus.”