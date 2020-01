Inwoners heffen het glas op 2020 Peter Lanssens

08 januari 2020

De inwoners van de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn worden door het gemeentebestuur uitgenodigd naar een nieuwjaarsreceptie. Wie samen het glas wil heffen op 2020 en elkaar een gezellig en succesvol jaar wil toewensen, is op zondag 12 januari van 11 tot 13 uur welkom in sporthal Michelsberg op het Nieuw Centrum in Spiere. “Een prima gelegenheid om uw vrienden, buren en dorpsgenoten te ontmoeten”, zegt burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester). “We hopen u met zijn allen te verwelkomen komende zondag.”