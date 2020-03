Gewestweg N50 krijgt heraanleg in Spiere: “Werken worden zware dobber voor bedrijven” Peter Lanssens

04 maart 2020

13u06 22 Spiere-Helkijn Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat de N50 in Spiere vernieuwen. De gewestweg wordt heraangelegd van aan transport Vervaeke tot op het einde van het Ijzeren Bareel, bij de grens met Wallonië. “Het wordt wat bereikbaarheid betreft een zware dobber, voor industriepark Ijzeren Bareel en de vele bedrijven langs de N50”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB).

Wanneer de heraanleg van de N50 precies start, is nu nog niet helemaal duidelijk. Nutswerken starten wellicht in het najaar van 2020, gevolgd door het vernieuwen van de weg in 2021. Het huidige wegdek kampt met putten en barsten. De werken duren zeker een jaar en kosten minstens 1 miljoen euro. De gemeente Spiere-Helkijn betaalt niets. AWV bekostigt het project, met subsidies ook van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De strook van zo’n 900 meter, ook het kruispunt IJzeren Bareel met de N512 zit er bij, wordt gefaseerd aangepakt.

Overleg met buren

Maar er zal sowieso hinder zijn voor bedrijven zoals BMW-garage Breda, bouwmaterialen Francenne en Algemene Bouwwerken Maes. Ook voor het industriepark IJzeren Bareel wordt de bereikbaarheid cruciaal. “We gaan er alles aan doen om samen met AWV en aannemer Tibegyn de overlast tot een minimum te beperken”, zeggen burgemeester Dirk Walraet en schepen van Openbare Werken Roger Deldaele. “We houden een infovergadering voor alle betrokkenen, in april of mei 2020. En we gaan aan onze Waalse buren vragen om in het kader van goed nabuurschap niet op hetzelfde moment de N50 op hun grondgebied heraan te leggen. Want er zijn ook daar plannen om de N50 te vernieuwen, tussen Pecq en Doornik. Beide werken laten samenvallen zou een ramp zijn.”