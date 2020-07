Gemeente vergunt nieuw woonzorgcentrum in Helkijn Peter Lanssens

20 juli 2020

06u33 0 Spiere-Helkijn Het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn verleent aan de vzw Curando een vergunning voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum op de hoek van de Elleboogstraat in Helkijn. Dat meldt burgemeester Dirk Walraet (LB).

De nieuwbouw van 6 miljoen euro – 5 miljoen euro voor bouwheer Curando en 1 miljoen euro voor de faciliteitengemeente – krijgt 30 kamers, 8 serviceflats, een dagverzorgingscentrum en een brasserie. De brasserie zal ook open zijn voor bezoekers en inwoners van Spiere-Helkijn. De werken starten volgend jaar.

Het woonzorgcentrum is eind 2022 instapklaar. Het eerste rusthuis van Spiere-Helkijn zal senioren in eigen gemeente houden. Ze hoeven zo binnen enkele jaren niet meer uit te wijken naar woonzorgcentra in omliggende gemeenten zoals bijvoorbeeld Moeskroen en het dorp Orroir in het Waalse Henegouwen.