Geen mondmaskerplicht in Spiere-Helkijn Peter Lanssens

24 juli 2020

16u04 0

Spiere-Helkijn voert in tegenstelling tot buurstad Kortrijk geen mondmaskerplicht in. De kleine faciliteitengemeente is een landelijke gemeente, met ruim 2.000 inwoners en twee dorpen. “Ik nam vandaag (op vrijdag 24 juli, red.) wel het besluit dat iedereen een mondmasker bij zich moet hebben”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB). “Zodat de mensen altijd de coronamaatregelen kunnen naleven in handels- en horecazaken. We zijn verder overeengekomen om op 3 augustus met het gemeentebestuur samen te komen en te beslissen welke kermissen en initiatieven nog georganiseerd mogen worden.”