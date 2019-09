Fietser (59) sterft na aanrijding door autocar LSI

20 september 2019

19u37

Bron: LSI 2 Spiere-Helkijn Langs de Jacquetbosstraat in Spiere-Helkijn is vrijdagnamiddag een 59-jarige fietser uit Sint-Denijs (Zwevegem) om het leven gekomen. De man dwarste op een fietsoversteekplaats de weg en werd gegrepen door een autobus.

Voor de fietser, die zich verplaatste met een elektrische fiets en een fietsverbinding tussen Dottenijs en Sint-Denijs volgde, kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. Een grote ster in de voorruit van de autobus maakte duidelijk dat de klap hevig was. Een deskundige van het Kortrijkse parket onderzocht ter plaatse de precieze omstandigheden. Langs de Jacquetbosstraat was er een tijdlang enkel beurtelings verkeer mogelijk.