Exclusief voor abonnees Fanny Lecluyse tussen topsport, liefde en het leven als rennersvrouw: “De grote droom is om samen met Victor op de Olympische Spelen te staan” Alexander Haezebrouck

24 mei 2019

14u09 18 Spiere-Helkijn Zwemster Fanny Lecluyse heeft enkele drukke maanden achter de rug. Ze zwom de Olympische limiet, haalde in december een bronzen medaille op het WK kortebaan en werd onlangs nog geëerd als ereburger in Spiere. Daartussen vestigde haar vriend, wielrenner Victor Campenaerts, een nieuw werelduurrecord in Mexico. Maar hoe vallen die drukke sportlevens te combineren?

Fanny en Victor leerden elkaar kennen op de Europese kampioenschappen in Glasgow. “Op een van de laatste avonden, toen we allemaal onze wedstrijden hadden gehad, hadden we met de zwemmers en de wielrenners afgesproken om elkaar eens wat beter te leren kennen. Het klikte al snel met Victor en eens thuis bleven we berichtjes sturen en afspreken met elkaar. Op 6 mei waren we exact zeven maanden samen”, glundert Fanny aan tafel in de woonkamer van haar ouderlijk huis in Spiere. Telkens als het over Victor Campenaerts gaat, gaan haar mondhoeken omhoog, blinken haar ogen en krijgt ze een lichte blos op haar wangen. “Het voelt inderdaad heel goed aan, we hopen toch dat het voor eeuwig is”, lacht ze.

Samenzijn

Toch is samenzijn, niet zo simpel voor het jonge koppel. Voor het werelduurrecord was Victor Campenaerts drie weken naar Mexico, daarvoor zat hij ook twee maanden in Namibië om zich voor te bereiden op dat record. En ook Fanny zit niet stil. In december zat ze in China voor het WK kortebaanzwemmen en in juli zwemt ze op het WK langebaanzwemmen in Zuid-Korea. “Het is inderdaad enorm puzzelen om elkaar te zien”, vertelt Fanny.

