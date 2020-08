Faciliteitengemeente krijgt nieuwe jeugdbeweging Peter Lanssens

13 augustus 2020

09u03 0

De faciliteitengemeente Spiere-Helkijn meldt dat er voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe jeugdbeweging. Vanaf september zou een scoutsgroep opstarten. Het gaat over een initiatief van twee ervaren scoutsleiders. Die gemotiveerd zijn om in hun eigen gemeente een scoutswerking op te bouwen. Interesse? Geef de namen van jullie kinderen door, om een uitnodiging voor een proefnamiddag te krijgen. Meer info bij de vrijetijdsdienst: tel. 056/45.55.57 of bij initiatiefnemers Alaïs en Viktor: tel. 0478/82.46.12.