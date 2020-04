De Ronde tegen Corona: Bewoners van Spiere-Helkijn blijven in hun kot Christophe Maertens

05 april 2020

17u31 0 Spiere-Helkijn Van over heel Vlaanderen liepen er meer dan 10.000 inzendingen binnen voor De Ronde tegen Corona, waarbij HLN en VTM met een heli over Vlaanderen vlogen. Daarbij werd de verbondenheid tussen alle inwoners gefilmd. In de gemeente Spiere-Helkijn raakte de heli niet, maar een mooie foto konden we wel maken.

“Wij zouden het fantastisch vinden als jullie over onze prachtige kleine gemeente zouden vliegen”, klonk het bij de dienst bevolking van de gemeente. “Wij liggen tussen Oudenaarde en Kortrijk, kom zeker langs, wij kijken er samen met alle inwoners enorm naar uit!” De heli raakte niet tot in Spiere-Helkijn, maar onze fotograaf raakte wel in gemeente en nam een mooi beeld. Een ding is meteen duidelijk: De bewoners van Spiere-Helkijn blijven in hun kot.

Meer over Spiere-Helkijn

Vlaanderen