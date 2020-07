Cafetaria van sporthal in Spiere heeft nieuwe uitbaters: “Zaak wordt volledig vernieuwd” Peter Lanssens

25 juli 2020

10u13 0 Spiere-Helkijn De cafetaria van sporthal Michelsberg in Spiere heeft nieuwe uitbaters. David D’Heyghere (50) en Lindsey Debusschere (40) uit Lendelede zijn de zaak nu eerst aan het vernieuwen. “We openen midden augustus”, vertelt het koppel, dat in Lendelede al de cafetaria van sporthal Steuren Ambacht runt. “We gaan de uitbating van beide cafetaria combineren. We werven een medewerker aan.”

De cafetaria van sporthal Michelsberg op het Nieuw Centrum krijgt een nieuwe toog, nieuwe koelkasten, nieuw meubilair, noem maar op. Om vanaf 15 augustus een nieuwe start te nemen. “We moderniseren alles, zo investeren we bijvoorbeeld ook in een nieuwe muziekinstallatie en nieuwe led-verlichting”, vertellen David D’Heyghere en Lindsey Debusschere. “We hopen dat het een even sterke kantine wordt zoals in Lendelede. We sloten een concessie van vijf jaar af. Naast allerlei dranken zal je hier ook kleine snacks kunnen krijgen zoals een croque of pizza. We denken er ook aan om af en toe een evenement te organiseren. Zo willen we hier de bingo spelletjes laten herleven. Of eens een varkentje aan het spit aanbieden. Wees straks welkom, in de nieuwe cafetaria”, aldus het koppel. De cafetaria in de sporthal in Spiere is vanaf midden augustus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 17 uur open, op woensdag vanaf 14 uur en op zaterdag vanaf 8 uur. Zondag is de sluitingsdag.