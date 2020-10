Brug over Schelde in Helkijn twee maanden dicht Peter Lanssens

09 oktober 2020

17u36 0 Spiere-Helkijn De brug over de Schelde, die Helkijn in West-Vlaanderen en Pottes in Henegouwen met elkaar verbindt, gaat twee maanden dicht.

De Service Public de Wallonie (SPW) laat er vanaf maandag 12 oktober wegenwerken uitvoeren. De brug is tot midden december dicht. Niet enkel voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers. Je kan dus niet van de Brugstraat over de brug naar de Rue d’Helchin (en omgekeerd). Het lokale verkeer wordt via het Waalse Warcoing omgeleid.