Brandweer tracht vissen in Spierekanaal te redden na lozing van bietenpulp in Frankrijk LSI

22 april 2020

18u11

Bron: LSI 0 Spiere-Helkijn In een poging om de vissen te redden die naar het Spierekanaal gevlucht zijn voor de vervuiling die in het Canal de Roubaix belandde, is woensdag ook de hulp van de brandweer ingeschakeld. Zij pompten zuurstofrijk water in het kanaal.

Door een breuk in een bassin van een suikerraffinaderij in de buurt van het Franse Cambrai is zo’n 100.000 kubieke meter bietenpulp in het water terecht gekomen. Via de Schelde heeft die vervuiling ook Vlaanderen bereikt. De breuk deed zich zo’n 10 dagen geleden al voor, maar de vervuiling is stroomafwaarts naar Vlaanderen gedreven. Metingen aan de Frans-Belgische grens in Wallonië toonden al aan dat het zuurstofgehalte in het water is gedaald tot 0. “Over een afstand van 50 kilometer in Frankrijk en 37 kilometer in Wallonië is het water morsdood”, aldus Alain Dillen van het Agentschap Natuur en Bos. “Dat betekent dat geen enkele vis overleeft. Dat willen we in Vlaanderen vermijden. Maar het is alles of niets.” Daarom worden zeven beluchters ingezet, onder meer aan de jachthaven in Kerkhove. Die zorgen voor luchtbellen en dus extra zuurstof in het water.

Heel wat vissen zijn op de vlucht voor de vervuiling en kwamen onder meer in het Spierekanaal terecht. Dat is een kanaal dat de Schelde met het Canal de Roubaix verbindt. “Daar is het zuurstofgehalte sowieso niet denderend”, aldus nog Alain Dillen. “Maar de brandweer pompt er zuurstofrijk water in om dat gehalte te verbeteren. Bedoeling is de vissen vier tot vijf dagen te redden, tot de kilometerslange vervuiling is gepasseerd.”

Verdunnen

De vervuiling is zodanig vermengd met het water dat het niet zomaar kan opgeschept of ingedamd worden. ”We beseffen dat de situatie ernstig is en houden de vinger aan de pols”, aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Samen met De Vlaamse Waterweg doen we het nodige doen om de watervervuiling verder te bestrijden.” Zo werd het oppompen van Scheldewater naar het kanaal Bossuit-Kortrijk stopgezet en zal het water in de binnenstad van Gent afgesloten worden voor het vervuilde water. Vervolgens is het de bedoeling om de vervuiling af te leiden via het kanaal Gent-Terneuzen naar de Westerschelde. De restfractie zal uiteindelijk door de verplaatsing verdund worden in dergelijke mate dat ze geen risico meer vormt voor het zuurstofgehalte in het water.