Blijven slapen na feestje, maar toch nog betrapt op sturen onder invloed VHS

07 oktober 2020

11u34 1 Spiere-Helkijn Een jonge bestuurder moet zijn auto een maand aan de kant laten staan omdat hij onder invloed van alcohol achter het stuur kroop. Zijn onorthodoxe rijstijl trok de aandacht van de politie.

A.A. was de avond voordien naar een feestje geweest bij familie. In de wetenschap dat hij behoorlijk wat gedronken had, bleef hij daar ook slapen. “De volgende morgen vertrok hij weer, in de overtuiging dat hij niet meer onder invloed was”, zegt zijn advocaat. “Hij vergiste zich, zo bleek.” Op het grondgebied van Spiere trok A. met zijn rijstijl de aandacht van een politiepatrouille. De inspecteurs zagen hoe de jonge automobilist zijn voertuig duidelijk niet in de hand kon houden. Ze zetten de achtervolging in maar moesten 120 kilometer per uur rijden om de man te kunnen bijhouden. Toen A. uiteindelijk aan de kant ging, wees een test uit dat hij nog bijna 1,5 promille alcohol in het bloed had. Hij moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren. De politierechter veroordeelde de jongeman tot een rijverbod van één maand en een boete van 800 euro. Hij moet ook opnieuw zijn theoretisch rijexamen afleggen.