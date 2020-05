Bestuurder met 107 km per uur geflitst op plaats waar je 50 mag Alexander Haezebrouck

26 mei 2020

De politie voerde afgelopen zaterdag snelheidscontroles uit in Spiere-Helkijn. Ze controleerden in de Doornikseweg (N353), de Jacquetbosstraat en aan het IJzeren Bareel. In totaal werden 109 bestuurders geflitst. De grootste overtreding werd gemaakt in de Doornikseweg. Daar werd een bestuurder aan maar liefst 107 kilometer per uur geflitst waar je slechts 50 kilometer per uur mag. Ook in de Jacquetbosstraat, eveneens zone 50, raasde een bestuurder aan 103 kilometer per uur voorbij de flitscamera. Daar werden in totaal 265 bestuurders gecontroleerd, 62 daarvan reden te snel. Op het IJzeren Bareel tenslotte werden in drie kwartier tijd 324 bestuurders gecontroleerd. Twaalf daarvan reden sneller dan de toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur.