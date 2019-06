10 kilogram cannabis gevonden op boerderij LSI

23 juni 2019

17u46

Bron: LSI 0 Spiere-Helkijn Bij een huiszoeking in het kader van een onderzoek naar grootschalige verkoop van cannabis in Frankrijk is vrijdag op een boerderij in Spiere-Helkijn 10 kilogram cannabis gevonden. Er kon ook verpakkingsmateriaal gevonden worden.

De politie viel de boerderij binnen en arresteerde na de vondst van de softdrugs de 39-jarige bewoonster. Zij zal na voorleiding bij de onderzoeksrechter wellicht aangehouden worden en in de cel blijven. Tijdens het onderzoek in Frankrijk was gebleken dat de boerderij mogelijk dienst deed als één van de opslagplaatsen van de drugs. Dat vermoeden bleek te kloppen. Frankrijk vraagt de uitlevering van de vrouw niet waardoor het Belgische gerecht haar afzonderlijk voor een Belgische rechter zal kunnen brengen.