Speciale eenheden dringen na urenlange belegering woning binnen van gewapende man: verdachte dood aangetroffen

VraseneIn de Peperdam in Vrasene (Beveren) heeft een gewapende man zich urenlang verschanst gehouden in een woning na een schietincident. De politie was er afgelopen nacht binnengevallen na een vermoeden van het dealen van drugs. De man vuurde enkele malen in de richting van de agenten. De speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse en slaagden er rond 10.30 uur in om de woning binnen te dringen. Ze troffen er het levenloze lichaam aan van de verdachte. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

De 29-jarige Kevin D. is geen onbekende voor de politie. Hij stond al een tijdje op hun radar voor het dealen van drugs. De man is afkomstig uit Zwijndrecht en woonde daarna een tijdje in Prosperpolder. Hij verhuisde vorig jaar naar de Peperdam in Vrasene. De politie hield de omgeving van zijn woning al even in de gaten. Buren hadden eerder al gesignaleerd dat er soms verdachte zaken plaatsvonden. Afgelopen nacht waren er concrete aanwijzingen dat er verboden middelen verkocht werden vanuit de woning in de Peperdam en trok een patrouille ter plaatse. Tijdens de huiszoeking liep het echter plots mis. De man haalde plots een pistool tevoorschijn en vuurde enkele schoten af.

Agenten onder vuur

De drie aanwezige agenten konden tijdig wegvluchten. Eén agent raakte lichtgewond doordat hij een spierscheur opliep, maar niemand werd geraakt door een kogel. Heel wat politieploegen kwamen in versterking en ook de speciale eenheden kwamen ter plaatse. Twee jonge vrouwen konden al snel het huis ongedeerd verlaten. Aanvankelijk waren er naast de schutter nog twee andere jonge mannen in de woning aanwezig, maar uiteindelijk bleef enkel nog de schutter over. Het huis was omsingeld en hij kon geen enkele kant meer uit. Er werd geprobeerd om een communicatie op te zetten, maar er kwam geen gehoor. De politie zette ook een drone in met een warmtecamera, om te zien waar de man zich verschanst hield. Rond 10.30 uur drongen de speciale eenheden de woning binnen. Er werd een flitsgranaat naar binnen gegooid waarna het huis werd doorzocht. Ze troffen er vervolgens het levenloze lichaam aan van de verdachte. Hij had zichzelf met het vuurwapen van het leven beroofd.

Buurt urenlang afgesloten

De omgeving van de Peperdam en ‘s Wolfsdam was door het incident urenlang afgesloten van de buitenwereld. Aan bewoners werd gevraagd om hun woningen niet te verlaten. Pas in de namiddag werd de perimeter verkleind. In de buurt wordt geschokt gereageerd, maar verrast is men niet. “Het was hier vaak een komen en gaan van auto’s en dat op alle uren van de dag en nacht”, getuigt een buur. “Iedereen had hier een vermoeden dat er drugs gedeald werd. Het is jammer dat het zo triest is moeten aflopen.”

Vorig jaar ook al home-invasion

In november vorig jaar werd de doodlopende Peperdam ook al een keer opgeschrikt door een massale aanwezigheid van hulpdiensten. Toen werd Kevin D. zelf het slachtoffer van een home-invasion. Een aantal mannen waren rond 22 uur ‘s avonds het huis binnengedrongen. Zijn vriendin kreeg een mes op de keel. Zelf moest hij zware klappen incasseren. De man liep hierbij een hersenschudding, gekneusde ribben, een gebroken vinger en inwendige bloedingen op. Volgens de politie ging het om een afrekening voor een openstaande schuld. Kevin D. zelf verklaarde achteraf dat het om een geschil draaide uit de periode dat hij in de cel zat voor andere feiten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of zelfmoord1813.be.

