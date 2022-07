Snuiterswandeling in Burreken

Tienen Aanbevelin­gen hittegolf : “Wie ongerust is over zijn eigen gezondheid of deze van iemand in zijn omgeving, kan dag en nacht bellen naar het Wit-Gele Kruis”

De komende dagen worden er hoge temperaturen voorspeld. De stad Tienen bundelt in het kader van het hitteplan een aantal aanbevelingen. Wie ongerust is over zijn eigen gezondheid of deze van iemand in zijn omgeving, kan dag en nacht bellen naar het nummer 016 31 95 50 van het Wit-Gele Kruis.

