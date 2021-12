Sneller een boosterprik? Deze vaccinatiecentra gaan nu toch open tussen kerst en nieuw

We beseffen het allemaal: hoe sneller we die boosterprik krijgen, hoe sneller we beter beschermd zijn tegen de oprukkende omikronvariant. Nu ook het licht op groen gezet is voor een kortere wachttijd tussen de vaccinaties, is er helemaal geen reden meer om die derde prik snel te gaan halen. Dus hebben vaccinatiecentra verspreid over heel Vlaanderen last minute besloten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar toch die prikken te zetten. Lees hier hoe het in jouw gemeente zal verlopen en schrijf je in op de reservelijst QVAX .

ANTWERPEN

Het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Noorderkempen in Brasschaat zet tijdens de kerstvakantie 6.000 prikken extra tegenover wat het gepland had. “Vanaf volgende week gaan we structureel opschalen”, zegt Cindy De Roeve, voorzitter van de eerstelijnszone waaronder de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Wuustwezel, Essen en Kalmthout vallen.

In navolging van van vele vaccinatiecentra in Vlaanderen zal ook het vaccinatiecentrum in Grobbendonk een extra boosterprikdag organiseren. Deze extra prikken worden gezet op maandag 27 december voor inwoners van Herentals, Herenthout, Vorselaar, Grobbendonk, Olen, Kasterlee en Lille.

Het was de bedoeling om het vaccinatiecentrum RupeLaar te sluiten tot en met dinsdag 4 januari. Maar het massaal aantal inschrijvingen van de inwoners van Aartselaar, Hemiksem, Niel, Schelle, Boom en Rumst op de QVAX-reservelijst, maakt dat ook in de kerstvakantie geprikt zal worden. “Het vaccinatiecentrum zal drie extra dagen open zijn: op donderdag 23 december 2021, maandag 3 en dinsdag 4 januari 2022. Ook op de andere dagen van de eerste week van januari worden extra boosterprikken ingepland”, klinkt het.

Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland zet er vaart achter. “We willen al onze boosterprikken zetten tegen het einde van de kerstvakantie”, zegt dokter Ann-Marie Morel, verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne in Puurs-Sint-Amands, Bornem en Willebroek. “In Puurs-Sint-Amands gaan we daarom tussen Kerstmis en Nieuwjaar drie dagen prikken, in Willebroek één.”

In Oostende zijn al 30.000 boosterprikken gezet, maar de campagne gaat volgende week verder.

WEST-VLAANDEREN

In het vaccinatiecentrum in Oostende, waar inwoners van Oostende en Middelkerke ingeënt worden, zijn al meer dan 30.000 boosterprikken gezet. Aanvankelijk zou het centrum tussen kerst en Nieuwjaar sluiten, maar nu blijft het toch open op 28 en 30 december. Registreer je daarvoor op qvax.be.

Vaxpo sluit dan wel de deuren tijdens de kerstvakantie, maar verzekert dat alle 18-plussers in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne tegen eind januari hun boosterprik gekregen zullen hebben. Een uitbreiding van het vaccinatiecentrum en meer en langere prikdagen moeten de klus klaren, ook zonder een extra dag te openen tijdens de kerstvakantie.

De inwoners van Ieper, Heuvelland, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke kunnnen wel een prik krijgen in de kerstvakantie. Het vaccinatiecentrum in de eerstelijnszone Westhoek last een boosterprikdag in op woensdag 29 december . “We zullen dan wat we in voorraad hebben prikken”, zegt Sarah Bouton, programmamanager vaccinatiecentrum eerstelijnszone Westhoek. “We informeerden hoeveel vaccins we konden krijgen, maar het bleek maar voldoende voor een extra dag.”

Vaccinatiecentrum De Warande is enkele dagen open tijdens de eindejaarsperiode.

OOST-VLAANDEREN

Ook goed nieuws voor de inwoners van Wetteren, Wichelen, Melle, Merelbeke, Laarne, Lochristi en Destelbergen. De vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke zullen tussen Kerstmis en Nieuwjaar dan toch enkele dagen boosterprikken zetten. Aanvankelijk waren beide centra gesloten maar door de opmars van de omikronvariant wil de ELZ Scheldekracht geen tijd verliezen. De eerstelijnszone verwacht om tijdens de eindejaarsperiode ongeveer 2000 mensen een boosterprik te kunnen geven. “We kunnen dit moment ookbenutten om de mensen uit het basisonderwijs en de kinderopvang op te roepen”, zegt Peter Dendoven, programmamanager van de Scheldekracht.

LIMBURG

Het vaccinatiecentrum van Tongeren was ook van plan om te sluiten tussen kerst en nieuw, maar heeft zijn beslissing herzien nu de omikronvariant oprukt. Op 28 december is er toch een prikdag en meteen komt daar volgende dringende oproep bij voor de inwoners van Tongeren, Voeren en Herstappe: zet je op de reservelijst. “We hebben immers nog geen 200 mensen op de reservelijst QVAX staan. Dat is niet voldoende om die extra prikdag opgevuld te krijgen”, zegt Luc Hendrix, van eerstelijnszone ZOLim.

Deze vrouw gaat in de juiste outfit om haar boostervaccin in de Brabanthal in Leuven.

VLAAMS-BRABANT

Vaccinatiecentrum Brabanthal zal tussen kerst en nieuw dan toch twee dagen de deuren openen. In het tweede deel van de kerstvakantie krijgen de inwoners van Leuven zelfs de hele week vaccins toegediend. “Alle uitnodigingen zijn verstuurd”, zegt Bart Tirez, voorzitter van de eerstelijnszone Leuven.

Omdat een expert bereid is te komen werken tussen Kerstmis en Nieuwjaar kan het vaccinatiecentrum Colomba in Kortenberg in die periode één dag de deuren openen: donderdag 30 december. “We zullen die dag dubbele shiften draaien”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont. “Ook op 3 en 4 januari zal dat het geval zijn. In de kerstvakantie kunnen we zo 2.200 mensen extra vaccineren.” Het gaat hier om de inwoners van Kortenberg, Herent en Bertem.

