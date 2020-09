De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Snelcursus tweedehands shoppen met styliste Farah El Bastani. “Zeker nu mensen massaal hun kleerkast uitgeruimd hebben, kun je parels scoren!” Aangeboden door De Kringwinkel

14 september 2020

08u00 0 Styliste Farah El Bastani (31) stak al honderden mensen in de juiste outfit voor magazines, videoclips en commercials. Voor zichzelf shopt ze steevast één keer per week in de tweedehandswinkel. “Je vindt er zoveel meer dan afdankertjes en miskopen!”

Farah: “De laatste maanden vind je in tweedehandswinkels opvallend veel ‘nieuwere’ stuks: mensen hebben tijdens de lockdown duidelijk hun kleerkast uitgekuist. Aan het blauwe rokje dat ik in De Kringwinkel vond, hing nog een etiket! Volgens opruimgoeroes als Marie Kondo moet je kledingstukken wegdoen als je ze een jaar niet hebt gedragen. In De Kringwinkel vind je dus zeker niet alleen afdankertjes. ’t Is ook niet omdat iemand een kledingstuk wegdoet, dat het een lelijk stuk is. Het heeft vaak met de vorm van een lichaam te maken of smaak die verandert. Wat iemand beu is, kan jouw nieuwe favoriete stuk worden.

Ik combineer het rokje met een blauw gestreepte eighties trui en een grijze trenchcoat. Die stukken zijn tweedehands maar echt nog in goeie staat. De kwaliteit van tweedehandskledij is soms zelfs beter dan wat je nieuw koopt. Ik vind het helemaal niet gek om iets te dragen dat eerst van iemand anders was. Net als een nieuw stuk, was je het toch voor je het aandoet? Ik koop zelfs tweedehandsschoenen. Maar ik wissel zo vaak van schoenen dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. En een prachtig paar nineties cowboyboots kan ik toch niet laten staan?

Het leukste aan tweedehands winkelen vind ik de gedachte dat een kledingstuk al een leven heeft gehad. Ik kocht ooit een gouden kimono van Valentino en beeldde me in dat een oud dametje haar kleerkast had leeggemaakt en haar mooiste stukken naar De Kringwinkel had gebracht. Bij elk tweedehands stuk verzin ik zo’n romantisch verhaal (lacht). Het is leuk als je iets van een merk kunt scoren in de tweedehandswinkel, maar eigenlijk moet je vooral kijken naar wat je mooi vindt. Als je het echt belangrijk vindt, kijk dan naar de etiketjes. Zo heb ik eens een echte Burberry trenchcoat voor mijn lief gevonden voor amper 40 euro. Een echte schat, zowel mijn lief als die jas. Een laatste tip? Laat je niet tegenhouden als iets te groot is. Een retouche kost helemaal niet zo veel!

