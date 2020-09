De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Snelcursus Kringwinkelshoppen met DJ Faisal en vriendin Emilie: “Denk outside the box!” Aangeboden door De Kringwinkel

10 september 2020

08u00 0

Winkelen in een tweedehandswinkel kan overrompelend zijn: veel stuks, vaak niet op maat en je weet niet wat je kan verwachten. Maar als je het doet, kun je pareltjes scoren. DJ Faisal (29) en zijn vriendin Emilie (25) gaan drie keer per week naar de tweedehandswinkel en delen hun tips voor succes!

Faisal: “Ik shop al zeker tien jaar tweedehands en er is één belangrijke regel: ga élk rek af. In een tweedehandswinkel ligt niet alles op maat dus je moet je tijd nemen en heel gedisciplineerd werken. Dan pas vind je pareltjes. Deze rode Adidas jogging had ik anders nooit gevonden, want hij lag goed verstopt. Stap ook nooit een tweedehandswinkel binnen met een voornemen. Denk niet: ik heb nog een T-shirt of een broek nodig, maar ga er met een open vizier naartoe. Had ik nog een sportieve oversized trui als deze nodig? Nee. Maar hij is wel prachtig.”

Emilie: “Ik stond vroeger nogal kritisch tegenover second hand: kleren die iemand anders al heeft gedragen, wie wil dat nu? Maar sinds ik samen ben met Faisal, ben ik verkocht. Voor mij is het een schattenjacht. Als je een Zara of H&M binnen stapt, weet je dat je met Zara of H&M buiten stapt. In een Kringwinkel kan je alles vinden: Versace, YSL, Burberry. Mijn beste koop was een vest van Versace ter waarde van zeker € 500 die ik voor € 20 op de kop kon tikken. Er zat een vlek op en het was een risico, want ik was niet zeker of ik die eruit zou krijgen. Maar ’t is gelukt! Mijn belangrijkste tip: laat je niet tegenhouden door een klein gaatje of een vlek. Ik repareer mijn kleren, was ze extra grondig en als het dan nog niet hersteld is, maak ik er een crop top van. Werkt perfect!”

Faisal: “De beste stukken zijn er het snelst uit, dus informeren bij De Kringwinkel of andere tweedehandszaken wanneer de collectie binnenkomt, is een goeie tip! Emilie en ik passeren ongeveer drie keer per week langs een tweedehandszaak.”

Emilie: “In De Kringwinkel in Antwerpen vond ik deze coole oversized blazer met korte mouwen. Het is een echt statement piece. Voor mij heeft winkelen in een tweedehandszaak ook te maken met outside the box denken en zelfvertrouwen: zal ik staan met dit speciaal stuk? Het helpt om een vriendin mee te nemen die er ook voor open staat én om gewoon wat lef te hebben. Ik koop meestal oversized, omdat dat altijd werkt. Een te groot T-shirt wordt een jurkje met sneakers of botjes onder, een blazer als deze combineer je met een crop top of strakkere shirt. De flared pants heeft een rekker, dus die zit geweldig gemakkelijk. Ook hier: een oversized broek werk je af met een coole riem.”

Voor unieke en goedkope kleding kan je terecht in De Kringwinkel WEB. Meer info en adressen via http://www.dekringwinkelweb.be/.