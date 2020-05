Zwembad sportcomplex Sint-Pieter sluit definitief de deuren: “Niet-gebruikte beurten worden terugbetaald” Dirk Selis

08 mei 2020

14u25 7 Sint-Truiden Vorig jaar werd gestart met de bouw van het Sportpark Haspengouw en een nieuw zwembad. Het huidige zwembad zou open blijven tot einde mei 2020. Maar met de Corona-maatregelen in het achterhoofd besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V) om de deuren van het sportcomplex Sint-Pieter niet meer te heropenen.

Fervente en recreatieve zwemmers konden in normale omstandigheden tot einde mei in recreatiezwembad Sint-Pieter terecht om er naar hartenlust hun sportieve activiteiten te beoefenen. Door de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te perken, was het sportcomplex Sint-Pieter en het recreatiezwembad genoodzaakt om vanaf 14 maart 2020 de deuren te sluiten. Het college van burgemeester en schepenen heeft vervolgens in zitting van 1 mei 2020 beslist om het sportcomplex Sint-Pieter en bijgevolg dus ook het recreatiezwembad niet meer te heropenen.

Tienbeurtenkaart

“Gezien het recreatiezwembad Sint-Pieter niet meer heropent, worden de ongebruikte beurten van tienbeurtenkaarten en abonnementen uiteraard terugbetaald,” zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V), “daarnaast zullen ook alle clubs die gebruikmaken van het zwembad en de andere accommodaties een brief ontvangen om hen te informeren over de genomen beslissing. Wie nog een tienbeurtenkaart of abonnement van zwembad Sint-Pieter heeft, waarop ongebruikte beurten staan dropt die best in de brievenbus aan het stadskantoor, Kazernestraat 13, t.a.v. de dienst Sport, samen met een briefje waarop je je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) én rekeningnummer noteert”, besluit de Truiense burgermoeder.