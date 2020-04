Zware brand aan Tiensesteenweg in Sint-Truiden MMM/DSS

19 april 2020

Er woedt momenteel een zware brand aan de Tiensesteenweg in Sint-Truiden. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Een rookpluim is van ver zichtbaar. Het lijkt in eerste instantie om een dakbrand te gaan. De brandweer bestrijdt de vlammen en probeert zo te vermijden dat vuur overslaat op aanpalende panden. Later meer.